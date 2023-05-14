37-летнего мигранта задержали после налета на магазин в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уголовное дело из-за грабежа завели на 37-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств и его 31-летнего знакомого. Ранее их задержал участковый уполномоченный полиции Мурино. Как стало известно, мужчины вместе с еще одним нарушителем в конце апреля совершили налет на один из магазинов на Екатерининской улице во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вынесли из магазина алкоголь, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, губа у пойманный нарушителей оказалась не дура. Стащить из магазина им удалось целых четыре бутылки коньяка. Когда же троих мужчин попытались остановить сотрудники универсама, они достали нож и начали угрожать им. Позже двух из трех сообщников задержали. И правоохранители обнаружили, что у иностранца, помимо прочих неприятностей, намечаются еще и проблемы с миграционной службой.