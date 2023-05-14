Смертность от коронавируса сократилась до четырех человек в сутки в Петербурге

Смертность от коронавируса снизилась до четырех человек в сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К счастью, количество смертность от коронавирусной инфекции в Петербурге все ближе подбирается к нулевой отметке. Так, к 14 мая за сутки от ковида скончались четыре человека. Тем временем не спешит снижаться показатель по выписыванию за аналогичный период: домой из больниц сегодня вернулись 242 пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– За прошедшие 24 часа полностью выздоровело 197 человек, а поступил в городские стационары только 21 заболевший, – уточнили в пресс-службе правительства.

Конечно, большое количество людей лечатся амбулаторно: в Северной столице таких насчитывается более трех тысяч.

К слову, в данный момент в реанимации находятся 88 человек, у которых диагностировали злосчастную инфекцию и пневмонию. И только 25 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А вот сдавать лидерские позиции по количеству заболевших не собирается Москва. К сегодняшнему дню в столичном городе зафиксировали 452 новых случая ковида.