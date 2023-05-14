Бастрыкин высказался на ПМЮФ о необходимости блогерам-коучам подтверждать свою профпригодность

Бастрыкин высказал необходимость блогерам-коучам подтверждать свою профпригодность. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всем наставникам, коучам, тренерам и педагогам, продающим через страницы в соцсетях курсы личностного роста, необходимо подтверждать свою экспертность и профпригодность. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС во время Петербургского международного юридического форума.

– Они создают образовательные курсы – быстрый способ достичь чего-то. Люди их активно покупают. Но возникает закономерный вопрос о компетенции этих блогеров-педагогов, – высказался председатель ведомства.

Глава СК также напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается законопроект, по которому организатор предоставляет участнику образовательной программы всю информацию о ней и уведомляет федеральные органы власти об этом. Он подчеркнул, что демонстрации роскошной и богатой жизни как результата прохождения их информационного продукта недостаточно. По его мнению, должно быть иное подтверждение, закрепленное законодательно, а не только страницы в социальных сетях.