Без вести пропавшего 72-летнего пенсионера разыскивают в Ленобласти

Без вести пропавшего 72-летнего пенсионера разыскивают волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Без спокойствия и выходных работают волонтеры «ЛизыАлерт». В этот раз к ним обратились обеспокоенные родственники 72-летнего пенсионера. Как стало известно, он покинул дом, находящийся в Выборгском районе Ленобласти, 13 мая. Спустя сутки его местоположение по-прежнему неизвестно. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте регионального поисково-спасательного отряда.

– Требуется помощь добровольцев. Мужчина мог потерять память, – рассказали сотрудники «ЛизыАлерт».

Как сообщили родственники, пропавший среднего роста – около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, а глаза карие. Особая примета – татуировки на пальцах левой руки. Из дома он, предположительно, ушел в синей ветровке, такой же рубашке, джинсах и ботинках. Всю известную информацию волонтеры просят сообщать на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112. Кроме того, на связи по номеру 8 921 762 98 52 инфорг потерявшегося Ася (Кицунэ).