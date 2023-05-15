Грозы и до плюс 23 градусов будет в Петербурге 15 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург пришла прекрасная, практически уже летняя погода. Минувшее воскресенье стало самым теплым с начала года с температурой в плюс 22,2 градуса. В понедельник, 15 мая 2023 года, эта тенденция продолжится, однако стоит ждать дождей и даже гроз. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. В такой ситуации при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а в западных районах в середине дня не исключены и локальные грозы, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, по Ленинградской области ожидается 19-24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метро в секунду.

Во вторник характер погоды и температура изменятся мало.