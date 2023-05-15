Продажи новостроек снова упали в Петербурге

Продажи новостроек в Петербурге после недолгого оживления снова упали Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге после непродолжительного оживления вновь упали продажи новостроек. В городе наблюдается спад продаж на 13 процентов после того, как в марте 2023 года продажи чуть подросли. Отмечается, что покупатели ждет 1 июня, когда власти обещали поменять условия ипотечных программ. Об этом 15 мая пишет "Деловой Петербург".

- Пока речь идет не о введении каких–то новых программ, а об уточнении действующих. В частности, обсуждается снижение ставки по кредитам на многокомнатные квартиры на 1–2 процента, - пишет издание.

Сейчас средняя цена за квадратный метр в новостроке в Петербурге составляет 229,6 тысяч рублей. Также в среднем новая квартира в городе стоит порядка 9,2 миллионов рублей. Отметим, что в области цены пониже - 141,9 тысяч за "квадрат" и за квартиру порядка 5,8 миллионов рублей.