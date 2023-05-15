Пьяный мужчина пытался продать патроны посетителям кафе в Ленинградской области

В Кингисеппе пьяный гость из Татарстана пытался продать мелкокалиберные патроны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кингисепп, который находится в Ленинградской области, задержали мужчину, который настойчиво пытался продать патроны посетителям кафе. Все произошло в ночь на 14 мая 2023 года в заведении на улице Большой Советской. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- В 00:36 наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии, получив сигнал "тревога" из кафе, расположенного улице Большой Советской в городе Кингисепп Ленобласти, прибыл на место и установил, что нетрезвый посетитель заведения мешает персоналу кафе кормить гостей, назойливо предлагая всем приобрести у него совсем несъедобное - патроны, - рассказали стражи порядка.

Мешающего мужчину задержали. В его сумке оказалось более 1 тысячи штук мелкокалиберных патронов. Боеприпасы у мужчины изъяли, а самого "продавца" отправили в отделение полиции для разбирательств. Ему грозит уголовное дело.