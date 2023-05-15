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НовостиАвто15 мая 2023 6:30

На КАД Петербурга перекроют движение перед вантовым мостом с 16 мая

Две полосы движения будут перекрыты на десять дней
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На внутреннем кольце КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения

На внутреннем кольце КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой дороге Санкт-Петербурга снова собираются перекрыть движение. В связи с работами по ликвидации колеи на участке между путепроводом в районе Ленинградской улицы и Большим Обуховским мостом через реку Нева закроют проезд по двум полосам с 16 мая 2023 года. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время работ по починке дорожного полотна с 16 по 26 мая будут перекрыты для проезда транспорта две полосы движения на внутреннем кольце КАД - первая и вторая, - рассказали дорожники.

В течение этих десяти дней по двум другим полосам - третьей и четвертой - установят временные ограничения по скорости для безопасности автомобилистов и рабочих. На участке можно будет ехать не быстрее 50 километров в час.

Отмечается, что сроки работ могут быть изменены в зависимости от погоды.