Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал похолодание с четверга

Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал похолодание во второй половине недели Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пришло тепло, можно сказать, даже летнее. В городе расцвели тюльпаны, вовсю манит своим ароматом черемуха, набухает сирень и каштаны. Однако неделя будет дождливая, а во второй половине снова похолодает. Об этом 15 мая 2023 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Антициклон сегодня еще продолжит определять погоду, хотя местами и пройдут кратковременные дожди, даже с грозами. Но в предстоящие два-три дня Ленинградская область попадет под влияние циклонов, поэтому дождей будет больше, - рассказал синоптик.

Первую половину недели, хоть и будет дождливо, но температура воздуха ожидается до 22-23 градусов. Но с четверга погода изменится за счет изменения ветра. Температура понизится до 15-17 градусов тепла. Зато к пятнице прекратятся дожди.

Но Колесов отметил, что не стоит унывать, так как вскоре тепло снова вернется.