Завод IKEA в Ленинградской области переименовали в «Лузалес–Тихвин»

Завода IKEA в Ленобласти переименовали в "Лузалес–Тихвин" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Завод корпорации IKEA, который находится в Тихвине Ленинградской области, получил новое название. Его переименовали в "Лузалес-Тихвин", так как теперь у предприятия новый собственник. Об этом 15 мая 2023 года пишет "Деловой Петербург". Также отмечается, что за год простоя количество сотрудников сократилось вдвое с 1 тысячи до 500 человек.

- За год, когда мы были в простое, основной задачей было сохранить компетенции для эффективного производства мебели. С этой задачей мы справились, - пишет издание со ссылкой на генерального директора завода Вадима Щербакова.

Помимо этого и выручка предприятия сократилась на 78 процентов до 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила всего 325,2 миллиона.

Отмечается, что сейчас на заводе планируется возобновить производство, которое восстановится в полном объеме к лету.