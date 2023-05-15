5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Ленинградской области

В Ленобласти 5-летний малыш выпал с 4-го этажа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области маленький ребенок выпал из окна. Все произошло в воскресенье, 14 мая 2023 года, в городе Светогорске, когда мама на несколько минут оставила пятилетнего мальчика без присмотра. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 18:30 пятилетний мальчик находился с матерью в трехкомнатной квартире на 4-м этаже в доме на улице Льва Толстого. Когда 33-летняя женщина отлучилась на кухню, ребенок подбежал к открытому окну, сел на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая под тяжестью его тела выпала вместе с ним на улицу, - рассказал источник.

Мать не стала вызывать скорую помощь, а сама взяла ребенка и привезла его в больницу. У мальчика обнаружили травму внутрибрюшного отдела и перелом ноги. Его поместили в отделение реанимации.

Известно, что семья у ребенка полная и благополучная. Проводится проверка.