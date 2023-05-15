Главу СК Александра Бастрыкина не пустили на спорный намыв Васильевского острова в Петербурге

Бастрыкина не пустили на намыв Васильевского острова Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин приехал в Санкт-Петербург, где отправился на спорный намыв на Васильевском острове. Недавно на одного из застройщиков было возбуждено уголовное дело из-за ряда серьезных нарушений при застройке. Однако когда председатель комитета прибыл на место, его не пустили. Об этом 15 мая 2023 года spb.kp.ru сообщил источник.

- Действительно, не пустили, - подтвердил собеседник издания.

Напомним, что по версии следствия работники одной из строительных компаний, которые занимаются строительство домов на намыве, установили временные укрепления для берега откосного типа. Но такое укрепление влечет за собой угрозу возникновения тяжких последствий для окружающей среды, выражающихся в возможности рассеивания загрязняющих веществ, что может привести к причинению вреда здоровью населения при превышении предельных допустимых концентраций опасных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.