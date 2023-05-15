2-летний ребенок захлебнулся в яме с водой для полива огорода под Петербургом

Малыш упал в яму с водой в огороде на даче в Тосненском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь двухлетнего ребенка, который чуть было не утонул в яме с водой для полива огорода. Днем 13 мая 2023 года семья отдыхала на своем дачном участке на Красноборской улице в поселке имени Тельмана Тосненского района. В какой-то момент мама зашла в дом, а когда вернулась, то не нашла сына на участке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Оказалось, что ребенок упал в яму с водой для полива огорода. Родители самостоятельно оказали малышу первую медицинскую помощь ребенку и доставили в больницу, - рассказал источник.

Родители привезли сына в больницу имени Семашко. У ребенка был аспирационный синдром. Его в очень тяжелом состоянии поместили в отделение реанимации. Спустя сутки состояние мальчика улучшилось и его перевели в удовлетворительном состоянии в общую палату.