5-летняя девочка отравилась спиртом во время прогулки с отцом в Петербурге

Пятилетняя петербурженка отравилась алкоголем, перепутав спирт с водой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пятилетняя девочка попала в больницу, отравившись спиртом во время прогулки с отцом. Малышка оказалась на больничной койке в реанимации, перепутав бутылку с водой и бутылку, где был налит алкоголь. Об этом 15 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девочку 14 мая около 16 часов на скорой помощи доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова с отравлением этанолом. Ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, - сообщил источник.

Сотрудники полиции начали проверку и выяснили, что девочка гуляла во дворе на Рузовской улице с 37-летним отцом. Пока ребенок бегал по двору, мужчина похмелялся со знакомыми. Девочка подошла и взяла пластиковую бутылку, думая, что там вода, и глотнула. После этого ей стало плохо.

Известно, что семья полная, проживает в коммунальной квартире.