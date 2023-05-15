Машина сбила 11-летнего мальчика на самокате на Рябовском шоссе в Петербурге

Полицейскими Красногвардейского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 11-летний ребенок попал под колеса машины. Авария произошла вечером 14 мая 2023 года в Красногвардейском районе города на Рябовском шоссе, когда мальчик, ученик четвертого класса школы, переходил дорогу на самокате. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 19:45 часов 27-летний водитель за рулем автомобиля "Шевроле", проезжая по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны в сторону улицы Лесопарковой, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на самокате, - рассказали в полиции.

Удар оказался очень сильным. С места ДТП ребенка госпитализировали в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Известно, что водитель - злостный нарушитель. Только в этом году его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 25 раз.