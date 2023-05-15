Более 30 млрд рублей принесли туристы Петербургу за майские праздники

На майских выходных вклад туристов в экономику Петербурга превысил 30 млрд рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие майские праздники Санкт-Петербург посетило более 770 тысяч человек, из которых 200 тысяч тех, кто приезжал в город на один день, и 570 тысяч туристов, оставшихся ненадолго погостить. Так, с 29 апреля по 9 мая 2023 года вклад туристов в экономику города составил более чем 30 миллиардов рублей. Об этом 15 мая сообщил Смольный.

- Из-за того что в этом году длинные майские выходные разделялись будними днями, в среднем гости проводили в нашем городе два с половиной дня, в прошлом году - около четырех. В то же время количество туристов заметно увеличилось: год назад за этот период Петербург посетили 560 тысяч человек, - отметили в городской администрации.

Загруженность отелей и гостиниц оказалась тоже высокой - 80-85 процентов, по другим данным, доходило до 94 процентов. Самыми востребованными днями стали 6 и 7 мая.