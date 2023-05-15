Первые грозы загремели в Петербурге 15 мая

В Петербурге прогремели первые грозы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге загремели первые в этом году грозы. Днем 15 мая 2023 года между Ладожским озером и Финским заливом сформировались грозовые очаги. Судя по данным, которые предоставил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, на севере города уже начало греметь.

- Активный прогрев и наличие двух обширных, подпитывающих влагой атмосферу, объектов, усилили процессы конвекции и между Ладожским озером и Финским заливом сформировались грозовые очаги, - сообщил синоптик.

Это же подтвердил и главный синоптик города Александр Колесов. По его данным, гроза уже началась на территории Ленинградской области, причем сразу в двух местах.

Напомним, что дождливая погода простоит в Петербурге до пятницы, а с четверга в городе похолодает до 15-17 градусов.