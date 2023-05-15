Сотрудники Росгвардии нашли и вернули маме потерявшегося семилетнего мальчика в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии оперативно нашли семилетнего мальчика, который обиделся на родителей после ссоры и ушел из дома. На поиски стражам порядка потребовалось всего 20 минут, поэтому ничего страшного с ребенком произойти не успело. Об этом 15 мая 2023 года рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

- С заявлением к правоохранителям обратилась мама пропавшего ребенка. Она рассказала, что ее семилетний сын после ссоры ушел из дома на Варшавской улице, - рассказали в Росгвардии.

Патрульный наряд в 16:45 часов по приметам обнаружил ребенка, который находился во дворе дома на Новоизмаиловском проспекте в полукилометре от дома. Мальчика сначала доставили в отделение полиции, где уже после передали маме.

Благодаря оперативной работе стражей порядка с ребенком не произошло ничего плохого.