Педофила осудили на 16 лет за изнасилование 14-летней девочки в трамвае в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который изнасиловал девочку в трамвае. Как рассказали 15 мая 2023 года в Следственном комитете, суд установил, что 53-летний педофил, который ранее уже был судим, действительно виновен в надругательстве над 14-летней девочкой. Поэтому был признан виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера.

- Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2023 года в трамвае на территории Василеостровского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы, - рассказали в комитете.

На данный момент мужчина был приговорен к наказанию в виде заключения под стражу сроком на 16 лет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в Тихвине идет суд над 19-летним парнем, который год насиловал свою племянницу. А когда та в очередной раз отказала ему, утопил в ручье.