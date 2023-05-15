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НовостиПроисшествия15 мая 2023 11:14

Строительные работы остановили на намыве Васильевского острова Петербурга после вмешательства СК

Ранее намыв с проверкой посетил глава комитета Александр Бастрыкин
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Строительные работы остановили на намыве Васильевского острова Петербурга после вмешательства СК

Строительные работы остановили на намыве Васильевского острова Петербурга после вмешательства СК

Фото: принтскрин видео.

Следственный комитет взялся за намыв Васильевского острова Санкт-Петербурга, где ведется строительство новых домов. Однако застройщик соорудил укрепление берега, которое чрезвычайно серьезно могло повредить экологию города и создать даже угрозу для людей. Так, 15 мая 2023 года, после вмешательства и поручения Следственного комитета работы на намыве были остановлены.

- На Васильевском острове в Санкт-Петербурге сотрудники СК России зафиксировали выполнение процессуального решения о приостановке строительных работ, - сообщили в комитете.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела на намыве работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. Накануне намыв посетил глава ведомства Александр Бастрыкин, который осмотрел место происшествия и дал ряд поручений. В рамках возбужденного уголовного дела будет проведена соответствующая судебно-экологическая экспертиза, на время которой все строительные работы должны быть остановлены.