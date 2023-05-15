Строительные работы остановили на намыве Васильевского острова Петербурга после вмешательства СК Фото: принтскрин видео.

Следственный комитет взялся за намыв Васильевского острова Санкт-Петербурга, где ведется строительство новых домов. Однако застройщик соорудил укрепление берега, которое чрезвычайно серьезно могло повредить экологию города и создать даже угрозу для людей. Так, 15 мая 2023 года, после вмешательства и поручения Следственного комитета работы на намыве были остановлены.

- На Васильевском острове в Санкт-Петербурге сотрудники СК России зафиксировали выполнение процессуального решения о приостановке строительных работ, - сообщили в комитете.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела на намыве работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. Накануне намыв посетил глава ведомства Александр Бастрыкин, который осмотрел место происшествия и дал ряд поручений. В рамках возбужденного уголовного дела будет проведена соответствующая судебно-экологическая экспертиза, на время которой все строительные работы должны быть остановлены.