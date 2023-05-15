Грузооборот Большого порта Петербурга вырос в 1,5 раза за год

В петербургском Большом порту начали расти перевалки грузов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Большом порту вырос грузооборот. По итогам апреля 2023 года он составил 4,3 миллиона тонн, что в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом 15 мая 2023 года сообщает РБК.

- Напомним, что по итогам первого квартала 2023 года грузооборот Большого порта Петербурга сократился на 24,4 процентов по сравнению с январем-мартом 2022 года и составил 9,6 миллионов тонн, - сообщает издание.

В начале этого года в порту также наблюдался серьезный спад в объеме перевалки. В январе и феврале грузооборот составил всего 6 миллионов тонн, что в сравнении с прошлым годом меньше на 36,7 процентов.

Специалисты отмечают, что самый большой ущерб порту нанесло сокращение контейнерного грузооборота после приостановки работы РФ крупнейших международных контейнерных линий.