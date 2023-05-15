ФСБ задержала петербуржца, собиравшегося перейти на сторону ВСУ

ФСБ задержала петербуржца, собиравшегося совершить государственную измену / Фото: ФСБ по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ был задержан мужчина, намеревавшийся совершить измену Родине. Петербуржец пытался связаться с вооруженными силами Украины и, возможно, даже вступить в их ряды. Правда, дальше переписки дело не пошло. Об этом 15 мая 2023 года рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

- В конце 2022 года мужчина через один из мессенджеров инициативно обратился к представителям одной из проукраинских националистических организаций, с целью выяснения способов попадания в вышеназванную организацию, в том числе, в случае своей мобилизации, - рассказали в ФСБ.

Служба безопасности вовремя узнала о такой переписке, задержала мужчину и пояснила, что за его намерения оказывать какую-либо помощь ВСУ, в том числе и финансовую, ему грозит уголовное дело по статье о государственной измене.