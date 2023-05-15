Дом Чанжина на набережной Фонтанки в Петербурге продали за 156 млн рублей

Дом Чанжина на набережной Фонтанки продали с молотка за 156 млн рублей / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге продали с молотка дом 19-го века постройки на набережной реки Фонтанки. Речь идет о Доме Чанжина на углу Фонтанки и Прядильного переулка. Об этом 15 мая 2023 года сообщает Российский аукционный дом, который провел аукцион по поручению комитета имущественных отношений Северной столицы.

- Здание было продано за 156 миллионов рублей, при начальной цене в 120 миллионов рублей, - говорится в протоколе торгов.

Здание было построено в 1835 году. В 1990-х его признали памятником архитектуры. Однако сейчас дом находится в аварийном состоянии. Сам дом площадью в 2,4 тысячи квадратных метров, также к нему прилагается земельный участок площадью в 2 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, новый владелец собирается обустроить в здании гостиницу или же апарт-отель.