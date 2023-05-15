Превышение тяжелых металлов обнаружили в водах рек Петербурга

В Петербурге воды рек Нева, Охта и Каменка отравлены тяжелыми металлами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты провели проверку качества воды в реках Санкт-Петербурга и обнаружили довольно серьезные загрязнения. Оказалось, что в реках города зафиксировано превышение концентрации тяжелых металлов. Об этом 15 мая 2023 года пишет "Мойка78".

- В трех реках Петербурга зафиксировано превышение концентрации тяжелых металлов. В реках Каменка и Охта содержится большое количество марганца, а в Неве обнаружили много азота, - пишет издание.

Так, в течение апреля эксперты проверили 35 рек и озер, расположенных в Петербурге и Ленинградской области. Специалисты взяли 71 пробу и проверили количество загрязняющих веществ. Экстремально высокого загрязнения воды выявлено не было. Однако в некоторых артериях есть превышения. Также азота, помимо Невы, нашли много в Ижоре и Славянке. Также были найдены такие тяжелые металлы как медь, железо общее, марганец, цинк, кадмий и свинец.