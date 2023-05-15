Пятилетний малыш проглотил зеркало на приеме у стоматолога в Петербурге

Пятилетний малыш проглотил зеркало на приеме у стоматолога. Фото: Артем КИЛЬКИН

Походы к стоматологу – один страхов детства: болючие уколы, жужжание бормашины и люди в белых халатах. Но для пятилетнего малыша из Петербурга кошмар стал явью. Во время осмотра в частной стоматологической клинике на Парашютной улице ребенок проглотил часть специального зеркала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

– 15 мая в СМИ появились сообщения о происшествии. Следственным отделом Приморского района Петербурга проводится предварительная проверка, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, зеркало попало в пищевод малыша случайно: ребенок находился под анестезией, а кусочек инструмента просто отломился. В воскресенье, 14 мая мальчика отправили в одну из детских больниц Северной столицы. Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства и детали случившегося с ребенком. Тем временем, пользователи соцсетей убеждены, что подобное в медицинской практике – явление чуть ли не ежедневное.