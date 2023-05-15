Благоустройство сквера на проспекте Космонавтов завершится к осени 2023 года

Благоустройство сквера на проспекте Космонавтов завершится к осени. Фото: t.me/poveliy

Теплый, солнечный и зеленый Петербург – мечта каждого второго жителя Северной столицы. А мечты, как известно, должны исполняться. Поэтому к осени 2023 года в городе на Неве планируют благоустроить еще один сквер. В этот раз займутся участком в Московском районе на проспекте Космонавтов у 28-го и 30-го домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Анатолий Повелий.

– Проект уже полностью доработан, – уточнил чиновник.

Он также подчеркнул, что территорию, где скоро обновят сквер, местные жители активно используют как транзит и место для отдыха. Поэтому по программе переустройства здесь планируют сделать новую детскую площадку с безопасным покрытием, а также поставить современное игровое оборудование. Кроме того, на всей площади сквера разместят скамьи и урны. А в зоне тихого отдыха появятся качели. И, конечно, садовники в округе посадят много зеленых деревьев и кустарников.