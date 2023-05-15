Упавшая на наледи пенсионерка получит 150 тысяч моральной компенсации в Петербурге

Упавшая на наледи пенсионерка получит 150 тысяч моральной компенсации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зимняя уборка улиц Петербурга завершилась строго по графику, в отличие от самого сезона, который долго не хотел отпускать Северную столицу. Из-за этого 16 марта на дорогах города пострадала местная пожилая жительница. Пенсионерка шла на работу, но поскользнулась и упала в Земском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Правоохранители ранее провели проверку по обращению петербуржценки. Сейчас они помогают пенсионерке получить компенсацию морального вреда за полученные из-за падения травмы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, добровольно АО, в ведении которого находится территория, ущерб возмещать отказалось. Тогда сотрудники региональной прокуратуры направили в суд иск. По нему пострадавшей выплатят компенсацию в 150 тысяч рублей. К слову, к середине мая заявление находится на рассмотрении.