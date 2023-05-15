Беглов заявил о росте числа добровольцев, подписавших контракт для службы на спецоперации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга сообщил, что в Северной столице растет количество желающих заключить контракт с Министерством обороны. Добровольцы планируют отправиться в зону спецоперации на Украине.

– В первые дни мая с Витебского вокзала на фронт отправился новый отряд. Но число желающих служить в рядах российской армии только растет, – заявил глава города.

Александр Беглов также подчеркнул, что для упрощения процедуры на сайте администрации города появилась специальная кнопка. С ее помощью кандидат получит основную информацию о грядущей службе. После этого ему нужно обратиться в один из информационных пунктов для контрактников. Там ему сообщат, что необходимо для того, чтобы отправиться на спецоперацию. К слову, подобные учреждения действуют в каждом районе Петербурга.

Глава Северной столицы также напомнил, что для участников СВО и членов их семей действует расширенный соцпакет. А до начала лета в городе откроется отделение Фонда «Защитники Отечества».