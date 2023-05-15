«Новочеркасскую» закрыли на 20 минут из-за остановившегося эскалатора 15 мая в Петербурге

Вечером 15 мая вестибюль станции «Новочеркасская» закрыли для входа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 15 мая вестибюль станции «Новочеркасская» закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. В течение 20 минут сотрудники организации пытались восстановить привычный режим работы метрополитена. Об этом сообщили официальном телеграм-канале подземки Северной столицы.

– В 19:12 станцию открыли для входа пассажиров, – сообщили радостную новость сотрудники метрополитена.

Из-за внезапной поломки эскалатора, многим местным жителям пришлось менять свой маршрут. В частности, сами сотрудники метро просили петербуржцев воспользоваться станцией «Площадь Александра Невского».

К слову, сегодняшним утром закрывали и «Выборгскую». Причиной, как сообщили работники подземки, стало резкое увеличение пассажиропотока. Жителей Петербурга попросили использовать соседние станции «Лесная», а также «Площадь Ленина».