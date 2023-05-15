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НовостиПроисшествия15 мая 2023 17:13

Спалившего квартиру петербуржца посадили на 1,5 года

Мужчина поджег бумагу и кинул ее в окно своего знакомого
Элеонора КУРЮМОВА
Спалившего квартиру петербуржца посадили на 1,5 года.

Спалившего квартиру петербуржца посадили на 1,5 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

36-летнего жителя Ленинградской области суд приговорил к полутора годам колонии общего режима. Как стало известно, мужчина специально поджег квартиру своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Городское ведомство поддержало обвинение местного жителя в умышленном уничтожение чужого имущества, – уточнили в региональном ведомстве.

Как рассказали правоохранители, осенью прошлого года обвиняемый поджег бумагу, а после легким движением руки закинул ее в окно одной из квартир многоэтажного дома в городе Луга. Там, как выяснилось, проживал знакомый злоумышленника, чем-то ему не угодивший. Из-за горящего бумажного снаряда, дотла сгорела и квартира, и все, что в ней находилось. Сам хозяин жилья не пострадал, а отделался только моральными и финансовыми страданиями.

К слову, максимальный срок по статье, которую вменяют осужденному – два года. Так что, можно сказать, что ему в какой-то мере повезло.