Петербурженка взыскала более 900 тысяч рублей с УК из-за затопленной машины

УК выплатит более 900 тысяч рублей из-за коммунальной аварии на паркинге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский суд Петербурга взыскал с одной из управляющих компаний более 912 тысяч рублей. Как стало известно, в суд на организацию подала местная жительница. Оказалось, что из-за недобросовестной работы управленцев затопило придомовую парковку. И, к сожалению, «Ниссан», принадлежавший женщине. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Изначально представитель ответчика выдвигаемые требования не признавала, поскольку вина компании в повреждении автомобиля не была доказана, – уточнили в пресс-службе.

Тогда следователи и суд решили досконально разобраться в этой истории. Они подключили городской «Водоканал». Там сообщили, что никаких аварий и засоров на сетях в этот момент и на исследуемом участке не фиксировалось. А то, что специальные затворы управляющей компанией не были вовремя обновлены, правоохранители все-таки заметили. Но представители организации в свою защиту сообщили, что они были закуплены. Просто не успели обновить.