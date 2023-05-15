Школу на 550 мест построят на проспекте Энгельса в Петербурге

Две новых школы построят в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Петербурга предоставит инвесторам два земельных участка для обустройства новых школ. Одну из них на 550 мест возведут на проспекте Энгельса в Выборгском районе. А вторую – почти в три раза крупнее, на 1375 учеников – построят на Морской набережной Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В 2022 году на ПМЭФ между властями города и инвесторами было подписано соглашение. По нему и реализуется строительная программа, – уточнили в пресс-службе.

Александр Беглов также подчеркнул, что в городе сокращают нехватку учебных учреждений с помощью самых разных механизмов. В том числе и через государственно-частное партнерство. Для строительства новых школ, кроме инвестиций, привлекут и федеральное софинансирование. Когда здания полностью обустроят по городским стандартам, их передадут в собственность Петербурга. Ввести оба объекта в эксплуатацию планируют в 2024 году.