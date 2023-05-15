481,1 млн рублей потратили на модернизацию 50 культурных учреждений в Петербурге

481,1 млн рублей потратили на модернизацию 50 культурных учреждений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В минувшем, 2022 году Петербург стал лидером в России по количеству посещений культурных мероприятий. Рейтинг вполне обоснованный. Только за три года на модернизацию 50 культурных учреждений Северной столицы потратили 481,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В 2023 году город стал культурной столицей не только России, но и СНГ, – уточнил Александр Беглов.

Он также сообщил, что в Петербурге на текущий год запланировано более 100 городских и 60 федеральных мероприятий.

К слову, по адресной программе капремонт и реставрация прошли в 68 учреждениях, подведомственных одноименному комитету. Общий объем финансирования составил 2,8 миллиарда рублей. Благодаря этому удалось восстановить городские театры, музеи, библиотеки, учреждения дополнительного образования, художественные и музыкальные школы, специализированные лицеи и училища.