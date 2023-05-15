Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 18:54

«Алмаз-Антей» начнет выпускать 2-3 тысячи беспилотников в месяц с июля 2023 года в Петербурге

Новые дроны способны разгоняться до 120 километров в час
Элеонора КУРЮМОВА
«Алмаз-Антей» начнет выпускать до трех тысяч беспилотников в месяц.

«Алмаз-Антей» начнет выпускать до трех тысяч беспилотников в месяц.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро на Обуховском заводе, который входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей», начнут выпускать до трех тысяч беспилотников в месяц. Город будет поставлять дроны модели «Добрыня-2» с 1 июля 2023 года. Об этом 15 мая сообщил гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников в беседе с ТАСС.

– На данный момент мы сделали более тысячи беспилотников. Значительная их часть уже отправилась на испытания в воинские части, – уточнил глава фабрики.

Он также добавил, что на выпускаемых дронах теперь установлены цифровые камеры. В конце мая с конвейеров заводы планируют выпустить еще тысячу штук беспилотников, которые смогут производить разведку. Как стало известно, на новых моделях обновили и программное обеспечение, сделав их более стабильными и тихими. К слову, дроны, выпускаемые концерном «Алмаз Антей», способны разгоняться до 120 километров в час.