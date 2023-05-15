«Алмаз-Антей» начнет выпускать 2-3 тысячи беспилотников в месяц с июля 2023 года в Петербурге

«Алмаз-Антей» начнет выпускать до трех тысяч беспилотников в месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро на Обуховском заводе, который входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей», начнут выпускать до трех тысяч беспилотников в месяц. Город будет поставлять дроны модели «Добрыня-2» с 1 июля 2023 года. Об этом 15 мая сообщил гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников в беседе с ТАСС.

– На данный момент мы сделали более тысячи беспилотников. Значительная их часть уже отправилась на испытания в воинские части, – уточнил глава фабрики.

Он также добавил, что на выпускаемых дронах теперь установлены цифровые камеры. В конце мая с конвейеров заводы планируют выпустить еще тысячу штук беспилотников, которые смогут производить разведку. Как стало известно, на новых моделях обновили и программное обеспечение, сделав их более стабильными и тихими. К слову, дроны, выпускаемые концерном «Алмаз Антей», способны разгоняться до 120 километров в час.