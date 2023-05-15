Чердак шестиэтажного здания загорелся в Центральном районе Петербурга

Чердак шестиэтажного здания загорелся в Центральном районе. Фото: t.me/Megapolisonline

Вечер 15 мая у жителей Центрального района прошел с привкусом гари и дыма. Как стало известно, в шестиэтажном доме на Старорусской улице вспыхнул пожар. Очевидцы в 19:41 сообщили спасателям о возгорании. Выяснилось, что вспыхнул чердак одного из жилых зданий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили сотрудники МЧС, огонь стремительно охватил площадь в 30 квадратных метров. Пять пожарных машин с бригадой спасателей оперативно прибыли на место происшествия. Разобрав спецтехнику, они сразу принялись тушить разбушевавшуюся стихию. Но она упорно не хотела поддаваться профессионалам. 24 спасателям потребовался почти час, чтобы полностью утихомирить яростный огонь. Последние языки пламени потухли под напором пожарных только в 20:30.