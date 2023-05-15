Избившего женщину жителя Саратовской области отправили в колонию на восемь лет в Петербурге

Жителя Саратовской области отправили в колонию на восемь лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уроженец Саратовской области проведет в колонии строгого режима следующие восемь лет. К такому наказанию его приговорили за избиение и ограбление жительницы Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Обвиняемый ранее был неоднократно судим, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, в июне минувшего 2022 года мужчина хотел быстро и без особых усилий обогатиться. Тогда он зашел в один из незапертых домов в Волосовском районе. Там обнаружил кошелек с деньгами и попытался унести его с собой. Но очень не вовремя нагрянула хозяйка дома. Испугавшись, обвиняемый напал на нее и сильно избил. Кроме того, он начал угрожать пострадавшей. Когда она перестала сопротивляться, мужчина попытался скрыться. Но его задержали соседи.

Как выяснили следователи, ранее злоумышленник так же обнес еще один дом.