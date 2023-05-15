Выпуск новых электрических микрокаров стартует на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2024 году

Новых микрокары начнут выпускать на бывшем заводе Toyota. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К концу 2024 года с конвейеров бывшего завода Toyota начнут выпускать новые электрические микрокары L-type. Напомним, что сейчас производство находится в ведении «Алмаз-Антея». О масштабных планах в автопроме рассказал гендиректор входящего в концерн ВКО Обуховского завода Михаил Подвязников в беседе с журналистами ТАСС.

– Презентуем эту модель 25-26 мая на экс-заводе Toyota. Покажем первый образец, – уточнил глава производства.

Он также уточнил, что в год планируется выпускать от десяти до 14 тысяч подобных автомобилей, пока не поставят производство на поток. Микрокары собираются использовать в коммерческих целях, поскольку они ограничены в скорости. Так, максимально миниавто смогут разгоняться до 90 километров в час. А вот проехать на одной зарядке сможет около 180 километров. К слову, машину хотят оснастить шестью сменяемыми блоками питания. Кстати, каждый из них весит около 12 килограммов.

Генеральный директор предприятия также рассказал, что в 2024 году на заводе стартует выпуск грузовых автомобилей БАЗ-S36A11. Их производить будут по две тысячи экземпляров в год.