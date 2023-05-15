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НовостиПроисшествия15 мая 2023 20:43

Уголовное дело завели на водителя-мигранта из-за взятки в Петербурге

Автолюбители хотели избежать административной ответственности
Элеонора КУРЮМОВА
Уголовное дело завели на водителя-мигранта из-за взятки.

Уголовное дело завели на водителя-мигранта из-за взятки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Госавтоинспекции вновь пресекли попытку дачи взятки. Из-за яростного желания одного из иностранных водителей избежать административного наказания, на него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

– В феврале на площади Александра Невского правоохранители остановили «Опель», за рулем которого находился 43-летний гражданин среднеазиатского государства, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как добавили сотрудники ГИБДД, мужчина предложил инспектору шесть с половиной тысячи рублей, чтобы избежать наказания за езду без прав. Но работник надзорного ведомства не только не принял «выгодное» предложение, но и возбудил уголовное дело. Заплатил ли штраф автолюбитель за незаконное управление автомобилем, пока остается загадкой. Зато известно, что мужчину отпустили под подписку о невыезде и с условием, что пока не сдаст на права, за руль не сядет.