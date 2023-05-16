15 многодетных семей наградили в День семьи в Смольном

15 многодетных семей наградили в Смольном. Фото: t.me/O_N_ERGASHEV

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил 15 многодетных семей, проживающих в городе на Неве. Торжественная церемония прошла 15 мая в одноименный праздничный День в Смольном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

– Эти семьи показали достойный пример в воспитании детей. Вы сохраняете самое главное: тепло, уют, умение помогать друг другу и родителям, – подчеркнул глава города.

Одной из семей, в которой воспитывается семеро деток, вручили государственный орден «Родительская слава». Еще 14 ячеек общества получили городские награды: знак и почетное звание Петербурга «За заслуги в воспитании детей».

К слову, в 2023 году «детский» бюджет в Северной столице составил 40 миллиардов рублей. На май текущего года в городе проживает 51 тысяча многодетных семей, в которых воспитываются более 150 тысяч несовершеннолетних.