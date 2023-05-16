Небольшие дожди и до плюс 23 будет в Петербурге 16 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается теплая, уже почти летняя погода. В понедельник в области прошли первые грозы. Во вторник, 16 мая 2023 года, снова будет дождливо, но во вторую половину дня. Об этом горожан предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием передней части приближающегося с запада циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, - сообщил синоптик.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 21-23 градусов, по Ленинградской области до 19-24 градусов. Ветер будет юго-восточный до 4-9 метров в секунду, порой порывистый.

Напомним, что минувший день стал самым теплым с начала года. Температура поднялась почти до 25 градусов.