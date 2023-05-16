Спрос на специалистов сферы финансов вырос в Петербурге на 47%

В Петербурге вырос спрос на специалистов из сферы финансов и банков 47% новых вакансий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вырос спрос на специалистов из сферы финансов и бухгалтерии. В городе за последнее время появилось на 47 процентов больше вакансий, чем было год назад. За этот же период петербуржцы, ищущие работу в банковской и финансовой сфере, опубликовали или обновили более 24 тысяч резюме. Об этом 16 мая 2023 года сообщает сервис hh.ru.

- В данном случае уровень конкуренции за рабочие места в финансовой сфере города достиг 6 резюме на вакансию. Это в целом соответствует норме для рынка труда, когда уровень конкуренции за рабочие места умеренный и на рынке присутствует здоровое соотношение между работодателями и соискателями, - отмечают специалисты.

Что касается зарплаты, то средняя по Петербургу зарплата в этой сфере около 66 тысяч рублей. При этом, как правило, многие зарабатывают больше. Так, бухгалтерам предлагается до 200 тысяч рублей, а экономистам по планирования от 135 тысяч рублей.