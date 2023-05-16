КАД Петербурга сковала 11-километровая пробка утром 16 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дороги Санкт-Петербурга с утра 16 мая 2023 года сковали пробки. Самый большой затор наблюдается с раннего времени на Кольцевой автодороге. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор растянулся по внешней стороне КАД от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе. Длина пробки — 11 километров, - сообщает сервис.

Еще одна большая пробка снова на КАД, но на этот раз на внутренней его стороне от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Длина пробки 4,8 километров. Она связана с ремонтными работами на дороге.

В целом сейчас в Петербурге загруженность дорог на 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.