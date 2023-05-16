Четыре человека эвакуировали из-за пожара в коммунальной квартире на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный пожар произошел на севере Санкт-Петербурга. Утром 16 мая 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме на улице Композиторов в Выборгском районе города. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 8:29 часов поступило сообщение о возгорании в доме 24, корпус 3, по улице Композиторов. Горела пятикомнатная коммунальная квартира общей площадью в 130 квадратных метров. Огонь охватил порядка 40 квадратных метров жилплощади, - рассказали спасатели.

Тушить пожар прибыли сразу четыре пожарные машины и 20 человек личного состава МЧС. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали четырех человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Менее чем за час спасатели смогли потушить пламя. Причина возгорания пока не установлена.