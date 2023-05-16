Полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания в Петербурге

Воспитатель изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге лейтенант полиции изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Девочка сбежала от родителей, которые живут в Москве и приехала в Северную столицу, где вела асоциальный образ жизни и в тоге попала в центр. Об этом рассказали 16 мая 2023 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Все выяснилось во время профилактической беседы с девочкой. Она сообщила, что воспитатель указанного Центра совершил в отношении нее противоправные действия, - рассказали в полиции.

После рассказа подростка, сотрудники полиции задержали 36-летнего старшего лейтенанта, который работал воспитателем центра. Сейчас он доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий. По материалам полицейской проверки возбуждены уголовные дела. Воспитателю может грозить до 15 лет колонии.