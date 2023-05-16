Две мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки в Ленобласти за полмиллиона рублей

Две «ворожеи» в масках и очках похитили полмиллиона рублей у пенсионерки из Ломоносова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в городе Ломоносов две мошенницы обманули пенсионерку и сняли с нее порчу за полмиллиона рублей. Все произошло днем 15 мая 2023 года, когда к 74-летней женщине подошли на улице две незнакомки. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В полицию обратилась 74-летняя пенсионерка с жалобой на двух неизвестных женщин, которые 15 мая с 10 до 13 часов на рынке на улице Рубакина подошли к ней и завели разговор про "порчу", которая якобы наложена на нее. За снятие проклятия они потребовали предъявить им все деньги "для очистки", - рассказал источник.

Доверчивая старушка отдала мошенницам 500 тысяч рублей, с которыми те благополучно скрылись. Женщина запомнила, что обманщицы были в масках и темных очках. Полиция изъяла и просмотрела видеозаписи с камер наблюдения. Фотороботы воровок отправлены в отделы полиции. Возбуждено уголовное дело.