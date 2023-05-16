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НовостиОбщество16 мая 2023 7:17

СК показал приостановку работ на намыве Васильевского острова в Петербурге

Строительство остановили из-за нарушений правил охраны окружающей среды
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК показал приостановку работ на намыве Васильевского острова в Петербурге.

СК показал приостановку работ на намыве Васильевского острова в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне на Васильевском острове прекратили строительные работы из-за нарушений правил охраны окружающей среды. К этому делу тогда подключились следователи и криминалисты центрального аппарата СК.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела и совместно с другими сотрудниками выехал на Васильевский остров, где осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений, - говорилось в сообщении пресс-службы СК России.

Позже специалисты проведут судебно-экологическую экспертизу, во время которой должны быть приостановлены все строительные работы. Следователи проверят, как застройщик соблюдал требования миграционного законодательства.

Также пресс-служба СК России показала, что строительные работы действительно прекращены. На своих ресурсах ведомство опубликовало видеоматериалы, на которых видно, что решение СК выполнено застройщиком.