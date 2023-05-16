Петербуржец пострадал из-за пожара в пятикомнатной коммуналке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятикомнатная коммунальная квартира загорелась в Петербурге утром 16 мая. В огне пострадал мужчина. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- Пожар произошел в Выборгском районе на улице Композиторов. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Все вспыхнуло примерно в 8:30. Справиться с огнем удалось через 40 минут, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Из горящей квартиры эвакуировали четырех человек. Но без пострадавших не обошлось. Мужчину, находившегося в квартире во время пожара, отвезли в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего не уточняется.

С пламенем боролись четыре пожарные машины и 20 спасателей МЧС. Дознавателям предстоит установить обстоятельства возгорания и установить причину пожара.