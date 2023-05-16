Мошенники обманывали автовладельцев Петербурга, предлагая полис ОСАГО со скидкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве. Преступники обманывали людей, которые хотели застраховать свое имущество. Они предлагали клиентам оформить полис ОСАГО с 15-процентной скидкой. Но обязательства не выполняли.

- Для оплаты услуги людям присылали ссылку на фишинговый сайт. Автовладельцы вводили данные, но страховые полисы им присылали поддельные. Клиенты могли даже проверить, что полис действительной существует, но он существовал только на сайте мошенников, - сообщает ГУ МВД России по Петербургу.

Аферисты работали сразу в нескольких городах и обманули, как минимум, 11 человек. Специалисты провели обыск и нашли 25 мобильных телефонов, ноутбуки, банковские карты, сим-карты. Также найдена база данных, в которых есть информация о трех тысячах поддельных страховых полисах.

Организатора отправили под домашний арест, а остальным выбрали запрет определенных действий.