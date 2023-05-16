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НовостиПроисшествия16 мая 2023 7:56

Мужчина напал на 83-летнюю петербурженку и сорвал с ее шеи цепочку с крестиком

Женщина обратилась в полицию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Женщина обратилась в полицию.

Женщина обратилась в полицию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские по горячим следам задержали грабителей, которые напали на 83-летнюю женщину в Петербурге. Все произошло около семи часов вечера 14 мая в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина рассказала, что на нее напали на Дачном проспекте. Она возвращалась домой, и неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Все произошло в подъезде, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». На следующий день специалисты задержали подозреваемого на бульваре Новаторов. Им оказался 46-летний житель Ленобласти, у которого было 12 судимостей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

- Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.