Петербурженку лишили водительских прав из-за налипшего на номере снега

Петербурженку лишили прав из-за налипшего на номере снега. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд принял решение о лишении водительских прав женщины, которая специально залепила номера автомобиля снегом. Об этом 16 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Женщину поймали вечером 15 декабря. Визуальный осмотр транспортного средства позволял с очевидностью сделать вывод о том, что снег нанесен с целью затруднения идентификации. Загрязнение не было связано с погодными условиями и не обусловлено процессом движения, - говорится в сообщении ведомства.

Инспектор ДПС ехал по Петрозаводской улице и увидел машину, номера которой не были видны. Он развернулся и поехал за автомобилем, требуя в громкоговоритель остановки. Потом он подошел близко к машине и увидел, что снег специально прижат к номерам.

Женщина не признала свою вину и отрицала, что сама закрыла номера. Суд лишил ее водительских прав на два месяца.